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Об июльских дождях в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 29 июля



Как известно, в июле, почти на всей территории России, за исключением приморских районов, наблюдается годовой максимум осадков. Это относится и к Московскому региону. В столице среднее многолетнее количество осадков (норма) составляет от 86 до 96 мм, на опорной метеостанции города, ВДНХ, - 94 мм. Текущий июль полностью соответствует этому утверждению. Норма по осадкам выполнена уже на всей территории Москвы, а в отдельных районах количество небесной влаги превышает 120%. Например, в центре столице, в районе Балчуга уже выпало 122% от июльской нормы.



Дождливой оказалась и минувшая суббота. Дожди прошли на всей территории, местами сопровождались грозами. Но распределились они неравномерно. Сильный ливень отмечался в районе Измайлово, выпало 19.4 мм, в то же время в районе Ленинградского проспекта дождь был небольшим, всего 1.5 мм.



В ночь на воскресенье дожди шли уже не повсеместно. В основном они были небольшие (не более 4 мм). Отличились лишь Дмитровское шоссе, где выпало 18.2 мм и район МГУ, где дождь добавил 15.8 мм. / meteonovosti.ru /



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