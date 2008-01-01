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В Сибири - дальнейшее похолодание



ИА "Метеоновости" / 10:49 Воскресенье, 29 июля



Жителям большинства районов Сибири с погодой этим летом не повезло. В самом жарком месяце года, июле, температура воздуха значительно отстает от нормы. В прошедшие сутки отрицательная аномалия температуры в Красноярском крае и на Алтае составила 4 градуса. Причина такого холодного июля - в атмосферной циркуляции. В средней тропосфере над сибирскими просторами установилась высотная ложбина. Арктический холод беспрепятственно проникает вплоть до южных районов. Прогреву приземного воздуха мешают и частые визиты циклонов.



В субботу дожди отмечались почти на всей территории от Таймыра до Хакасии. Не было их лишь в Эвенкии. На Таймыре выпало до 21 мм осадков, в Туруханском районе, центральных и южных районах Хабаровского края сильный дождь пополнил июльскую копилку осадков местами на 24 мм, гремели грозы.



Дождливым был день и на западе Сибири. На юге Тюменской области выпало до 22 мм осадков, в Ханты-Мансийском а.о. - до 26 мм.



В начале грядущей недели дождливая погода ожидается преимущественно в южных районах: Омской, Новосибирской областях, южных районах Красноярского края. Эта территория окажется в зоне контрастного атмосферного фронта.



Температура воздуха станет еще ниже. На всей территории Красноярского края и в прилегающих к нему районах температура воздуха ожидается на 6-8 градусов ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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