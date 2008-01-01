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Дожди в Амурской области сохраняются



ИА "Метеоновости" / 10:22 Воскресенье, 29 июля



В текущие выходные дни виновником дождливой погоды стал циклон, перемещающийся по южной половине Дальневосточного округа. Его центр в субботу находился вблизи Якутска, а атмосферные фронты протянулись через Амурскую область и Хабаровский край. Дожди шли в пятницу и всю ночь на субботу. Наибольшее количество осадков выпало на севере Хабаровского края, до 47 мм, дождь сопровождался грозой. В Якутии за этот период выпало до 21 мм, но в большинстве районов Республики в сумме за месяц пока отмечается дефицит осадков. В Амурской области копилка осадков пополнилась еще на 39 мм. Дожди выпадали неравномерно. Около 40 мм выпало на крайнем западе области, на границе с Китаем, а в областном центре Благовещенске, дождя не отмечалось вовсе. Но здесь за предыдущие дождливые дни месячная норма осадков уже выполнена.



Сегодня циклон немного сместится на восток. Сильные дожди с грозами сохранятся в Амурской области и на севере Хабаровского края. В понедельник циклон уйдет в Охотское моря и вся территория, прилегающая к акватории моря, окажется в дождливой зоне. / meteonovosti.ru /



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