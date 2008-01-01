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ИА "Метеоновости" / 09:46 Воскресенье, 29 июля



Воскресное утро встретило москвичей теплой погодой. Температура воздуха повсеместно была выше +20 градусов и составила от +21.6 в районе Шереметьево до +22.7 градусов в центре города. При облачной погоде с прояснениями дождей в Москве не отмечалось. Ветер северо-восточный дул со средней скоростью 2-6 м/с, в районе МГУ порывы достигали 8 м/с, в районе Шереметьево 11 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт ст, что выше нормы. Относительная влажность воздуха колеблется от 71 до 86%. / meteonovosti.ru /



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