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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:46 Воскресенье, 29 июля

  Воскресное утро встретило москвичей теплой погодой. Температура воздуха повсеместно была выше +20 градусов и составила от +21.6 в районе Шереметьево до +22.7 градусов в центре города. При облачной погоде с прояснениями дождей в Москве не отмечалось. Ветер северо-восточный дул со средней скоростью 2-6 м/с, в районе МГУ порывы достигали 8 м/с, в районе Шереметьево 11 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт ст, что выше нормы. Относительная влажность воздуха колеблется от 71 до 86%. / meteonovosti.ru /
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местное
+22
Вс.
29 июл.
+26
Пн.
30 июл.
+25
Вт.
31 июл.
+26
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Рас-аль-Хайма		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Сейлем

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