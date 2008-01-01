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Новости погоды

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В Карелию возвращается жаркая погода

ИА "Метеоновости" / 09:40 Воскресенье, 29 июля

  Погода в Карелии нынешним летом не отличалась постоянством. Июль начался с прохладной погоды. Средняя температура за первую декаду на 2 градуса оказалась ниже обычной. Выпало много осадков, примерно в 1,5 раза больше положенной декадной нормы. С середины месяца и почти до конца второй декады установилась очень теплая погода, средняя суточная температура превышала норму на 5-6 градусов, днем достигая значений 27..29 градусов. А осадков не было примерно с 8 по 19 июля. В третьей декаде перепадали дожди, первые несколько дней декады было тепло, около 25 градусов днем. 25 июля температура понизилась до 21 градуса, а затем снова стала постепенно повышаться, и 27 июля термометры на юге Республики показали 27 градусов тепла. В последующие дни и до конца месяца в Карелии ожидается аномально жаркая погода. Средняя суточная температура будет на 7-10 градусов выше климатических показателей. Днем местами 30..32 градуса. Даже в начале июля не было таких высоких температур. Лето в Карелии, можно сказать, "берет реванш"! / meteonovosti.ru /
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