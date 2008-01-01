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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:01 Воскресенье, 29 июля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 23..28 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст.

В Москве и области погода станет более комфортной: жара немного ослабеет, содержание кислорода в воздухе увеличится. Людям, плохо переносящим жару, станет легче. Но из-за повышенного фона атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска, как гипертоники, так и гипотоники, а также страдающие ишемической болезнью сердца. У метеозависимых людей могут проявиться такие симптомы, как недомогание, головные боли, боли в области сердца, нарушение сердечного ритма. В случае ухудшения самочувствия рекомендуется принимать назначенные врачом медикаментозные препараты. / meteonovosti.ru /
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