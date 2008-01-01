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Самые жаркие дни лета в Москве



ИА "Метеоновости" / 13:26 Суббота, 28 июля



Несколько последних дней июля температура после кратковременного похолодания опять стала превышать нормальную. А 27 июля повысилась на станции ВДНХ до 29,3 градуса. Выше этого значения в июле была температура лишь 17 числа, 29,4 градуса и 16 числа 30,3 градуса. Да и в начале нынешнего лета, в июне было мало жарких дней, когда температура была близка к отметке 30 градусов. Разве, что 22 июня 29 градусов и 23 июня почти 30 градусов. 28 июля в 12 часов в Москве воздух прогрелся до 29,7 градуса. И можно сказать, что нынешний день - один из самых жарких дней нынешнего московского лета! Хотя это совсем не рекорд. В памятном своей жарой 2010 году температура в этот день достигла 37,5 градуса. Но лето не заканчивается. И после небольшого похолодания в ближайшие дни в Москву в начале августа снова вернется жаркая погода. / meteonovosti.ru /



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