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Что ждать от погоды на курортах Турции



ИА "Метеоновости" / 12:56 Суббота, 28 июля



В среднем по стране температура воды в Турции сейчас и в ближайшие 14 дней колеблется от +29.5 градусов до +33.7 градусов в зависимости от дня. При этом погода обещает нам, что окружающий воздух прогревается до +31 градуса сейчас и до +35 градусов в течение ближайших 2 недель.



Многих привлекает летний отдых в Турции: любителям морских курортов нравятся теплый климат и морское побережье города-курорта Анталии. Естественно, что того, кто собрался поехать на море, занимает вопрос об условиях отдыха. Прежде всего, нужно обратить пристальное внимание на погоду в Анталии в августе. К примеру, гипертоникам и людям, которые плохо переносят жару, следует хорошо подумать, прежде чем ехать в какое-то слишком знойное место.







В этом отношении турецкий город-курорт Анталия, расположенный в западной части Средиземноморского побережья - рай для тех, кто любит потеплее, предпочитает летом хорошо прогреться, не боится жары и любит ее. / meteonovosti.ru /



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