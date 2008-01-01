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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 28 июля

  В полдень в Москве температура, как и обещали, приблизилась к отметке в 30 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 29,7 градуса. Примерно такая же температура была и в других районах Москвы, на юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково 28,7 градуса. Облака немного рассеялись, общий балл облачности от 4 до 6 баллов. Дождя нигде не было. Ветер восточной и северо-восточный, 1-4 м/с, местами порывы до 10 м/с. Атмосферное давление повышенное, около 752 мм рт. ст. Относительная влажность уменьшилась до 55-60%. / meteonovosti.ru /
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