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Рекорды российской погоды
ИА "Метеоновости" / 12:39 Суббота, 28 июля
Самая жаркая погода сопровождает в эти дни дальневосточный регион России и южные территории Европейской части. Сегодня, 28 июля самыми высокие температуры, около 34 градусов были зафиксированы в поселке Досанг в Астраханской области, в селе Касумкент в Дагестане, в г. Лазо Приморского края, в селе Удское Хабаровского края и в п. Урми Еврейской автономной области. Такая ситуация может повториться и завтра. Самыми жаркими районами на Европейской территории будут южные регионы. Кроме того, в центрально-черноземных областях до 30..33 градусов, в Воронежской области до 35. А на азиатской части России жаркая погода ожидается не только на юге Дальнего Востока, но и в Забайкалье, там до 31 градуса, а также в северных районы Иркутской области, где до 30 градусов. / meteonovosti.ru /
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