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Новости погоды

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В Красноярском крае дождливая и прохладная погода

ИА "Метеоновости" / 11:48 Суббота, 28 июля

  Атмосферные фронты, пришедшие на смену антициклону, пролили сильные дожди на территории Красноярского края. Эвенкийском (до 27 мм) муниципальном районе и в южных районах Красноярского края, а также в Хакасии выпало накануне от 17 до 27 мм осадков, прогремели грозы. Погода из-за северного ветра была прохладной. Дневная температура не выше 18..22 градусов. Фронты с запада продолжат наступление на южные районы Красноярского края.

28-29 июля в южных и центральных районах Красноярского края ожидается сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. 28-29 июля в Хакасии, 29 июля в Туруханском муниципальном районе Красноярского края сильный дождь, гроза. В Тыве тоже сильный дождь, гроза и ветер 15-20 м/с (29 июля до 23 м/с, град). 29 июля в центральных районах Красноярского края еще немного похолодает, днем не выше 15..20 градусов. И даже на крайнем юге Красноярского края, в Тыве будет не выше 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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