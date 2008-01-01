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Ливни с градом продолжаются на юге Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:30 Суббота, 28 июля



Накануне, 27 июля сильные дожди с градом и шквалистым ветром обрушились на южные регионы России. В Краснодарском крае, в районе станицы Отрадная выпало до 20 мм дождя. В Ставропольском крае, в районе Кисловодска ливень продолжался всего 32 мин с градом до 7 мм, выпало за полчаса 41 мм осадков. В районе г.Георгиевск выпало 38 мм за 1 час. В Черкесске вечером 27 июля наблюдался шквал до 24 м/с.



В течение суток 28 июля, 29 и 30 июля на территории Ставропольского края действует штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений: сильных дождях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Такая же ситуация ожидается в Адыгее, только ветер при грозах может усиливаться до 25 м/с.



Кроме того, в течение суток 28, 29 и 30 июля в Краснодарском крае сохраняется сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. На малых реках и водотоках бассейна р. Кубань юго-восточной и юго-западной территории края, реках Адыгеи и черноморского побережья (район Анапа-Магри) подьемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок. Над Черным морем на участке Анапа-Магри опасность формирования смерчей. / meteonovosti.ru /



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