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Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:04 Суббота, 28 июля
Утром в Москве было очень тепло. На станции ВДНХ в 10 ч термометр показал 25,8 градуса. Примерно такая же температура была на юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково 26 градуса. Общая облачность была от 7 до 9 баллов. Дождя нигде не было. Ветер восточной четверти 1-3 м/с. Атмосферное давление повышенное, около 753 мм рт. ст. Относительная влажность около 70%. / meteonovosti.ru /
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