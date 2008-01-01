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На севере Хабаровского края сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 10:58 Суббота, 28 июля



Кратковременная передышка от дождей наметилась в Хабаровском крае. Один циклон кружил далеко от его территории, восточнее берегов Камчатки, другой - с запада, только на подходе. В конце рабочей недели погода была теплой. На юге дневная температура 22..27, в центральных районах местами воздух прогрелся до 30 градусов. На север Хабаровского края "якутский" циклон нагнал жаркий воздух, там температура достигла отметок в 31..33 градусов. В воскресенье в Хабаровском крае опять дожди, на севере до сильных. Но, несмотря на дожди, погода будет жаркой: на юге, в центральных и северных районах дневная температура 27..32 градуса. / meteonovosti.ru /



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