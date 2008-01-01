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На юге Якутии рекордно жарко



ИА "Метеоновости" / 10:44 Суббота, 28 июля



Контрастная погода в Якутии наблюдается из-за циклона, который вышел на центральные районы республики. В его теплом секторе в южных и юго-восточных районах температура превышала в конце недели отметку в 30 градусов. А в Алдане 27 июля воздух раскалился до 32,3 градуса, что стало новым рекордом для этого дня. Предыдущий раз абсолютная жара отмечалась в 2009 году с показателями 31,2 градуса. А вот в центральных и северных районах Якутии температуры были умеренными и даже низкими. В Якутске всего 22 градуса, вблизи арктического побережья и на северо-западе 10-15 градусов. Это ниже климатических показателей на 1-3 градуса. Дожди прошли в зоне атмосферных фронтов в центральных и южных районах. До 36 мм осадков выпало на юго-востоке Якутии, Это примерно половина от месячной нормы. Циклон над центральными районами будет заполняться и останется практически на месте. А новый циклон, который образуется над юго-восточными районами, переместится на север Хабаровского края. Сегодня, в субботу 28 июля ливни с грозами будут продолжаться на юге, юго-востоке и востоке якутской территории с порывистым ветром при грозах 15-20 м/с, жара ослабеет до 19..24 градусов. В воскресенье, 29 июля интенсивность дождей уменьшится, температура днем еще на 2-3 градуса понизится. При дожде и на севере совсем прохладно, 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /



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