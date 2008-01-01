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Новости погоды

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Из летописи московской погоды последних дней июля

ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 28 июля

  Последняя суббота июля станет самым жарким днем центрального месяца лета в этом году. Максимальная температура в субботу днем в Москве может подняться до 31..32 градусов. И небольшие дожди, которые могут отмечаться местами в столице, этому не помеха.

Однако до рекордных значений температура не поднимется. Слишком высока планка, заданная 2010 годом. Именно в том памятном аномально жарком июле 28 числа температура повысилась до 37,5 градусов, что и стало абсолютным максимумом этих суток. В 2010 году в июле рекорды жары начали отмечаться с 22 числа, но рекорд рекордов состоялся 29 июля. Тогда был установлен рекорд суток, рекорд июля и рекорд лета, температура повысилась до 38,2 градуса.

В июле 2010 года перегретый антициклон с Поволжья начал значительно раньше распространять свое влияние в центр ЕТР. Волна небывалой жары распространилась и на западные районы ЕТР, а также на страны Балтии.

В этом июле антициклон из Скандинавии пришел на север Европейкой России, именно там сейчас рекордная для этих мест жара, а в Москве и Подмосковье окончательно закрепиться ему помешал южный циклон. На южной периферии антициклона идут небольшие дожди, воздуху в Москве не дают перегреться и ветры с востока.

А теперь вспомним холодный конец июля далекого 1890 года, когда воздух ранним утром 28 числа остыл до 6.9 градуса. В прошлом году ночь была холоднее, чем сегодня. Ранним утром температура на метеостанции ВДНХ понизилась до 14,8 градуса.

Сильные дожди обрушились на столицу в этот день в 1966 году. За сутки выпало 32,1 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /
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