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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:19 Суббота, 28 июля



Предстоящим днём Москва и Московская область останется на юго-западной периферии антициклона. Во второй половине дня с прохождением холодного атмосферного фронта местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. В дневные часы воздух в столице раскалится до 28..30, по области до 25..30 градусов. Среднесуточная температура по-прежнему на 5-6 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 752 мм рт ст.



В столице и области сохранится жаркая погода на фоне повышенного атмосферного давления. Содержание кислорода в воздухе снижено, из-за чего недомогание могут почувствовать люди, страдающие сердечной и легочной недостаточностью. Возможны обострения хронических заболеваний сердца и сосудов у людей, страдающих этими недугами. Неважно в такую погоду чувствуют себя дети, пожилые люди, а также люди, страдающие заболеваниями эндокринной системы. Поддержать организм помогут контрастные водные процедуры, теплые ванны с морской солью, обильное питье: вода, отвары целебных трав и ягодные морсы. / meteonovosti.ru /



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