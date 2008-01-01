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На юге Европейкой России и грозы, и ливни, и жара



ИА "Метеоновости" / 16:09 Пятница, 27 июля



С усилением антициклона на севере и в центре ЕТР в южных регионах погода становится все более неустойчивой. Фон атмосферного давления пониженный, под высотным циклоном периодически возникают приземные вихри и обостряются атмосферные фронты. Усиливается конвективная деятельность, приводящая к образованию мощных кучево-дождевых облаков.



Однако наряду с ливнями и грозами и усилением ветра, на юге ЕТР установилась жаркая погода. В Краснодарском крае и в Ростовской области средняя за сутки температура выше нормы на 4 и более градусов.



В прошедшие сутки местами в Ростовской области прошли сильные дожди (до 34 мм осадков), а грозы гремели в вечерние и ночные часы. Продолжают греметь грозы в Ставропольском крае, утром в пятницу гроза отмечалась в Сочи, в середине дня раскаты грома и вспышки молний наблюдаются в Краснодаре. При этом температура воздуха составляет 33-35 градусов.



В пятницу и в субботу в Ростовской области и Краснодарском крае сохраняется действие штормового предупреждения о сильных ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В воскресенье ливни, местами сильные и с градом прогнозируются в Краснодарском крае, в горах Адыгеи, в Карачаево-Черкесии.



В субботу будет очень жарко несмотря на кратковременные дожди и ливни. Местами воздух раскалится до 35-38 градусов, в Ставропольском крае и до +40! На юго-востоке региона дожди маловероятны, но там могут отмечаться пыльные бури, особенно в Калмыкии. / meteonovosti.ru /



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