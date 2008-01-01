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Новости погоды
Рекорды температуры в Карелии
ИА "Метеоновости" / 14:15 Пятница, 27 июля
Антициклон из Скандинавии поддерживая малооблачную погоду, продолжает очень медленно перемещаться по северо-западу ЕТР. Воздух в антициклоне уже перегретый, над этими районами в июле солнце стоит высоко, ночи совсем короткие, вот и успевает температура днем повышаться до рекордных значений.
26 июля среди главных рекордсменов снова Карелия. В Калевале очередной рекорд суток, температура днем поднялась ровно до +30 градусов, побив прежний экстремум суток, установленный в 1938 году и имевший значение 29,4 градуса.
На одну десятую градуса увеличился максимум для 26 июля в Кемь-Порту, теперь новое значение максимальной температуры составляет 29,4 градуса.
В ближайшие сутки в Карелии станет прохладнее, скажется усиление ветра с востока, пройдут небольшие дожди в зоне не очень активного атмосферного фронта, который обходит антициклон с запада как раз над Карелией. Но в основном на северо-западе ЕТР сохранится аномально теплая погода с температурой выше характерной на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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