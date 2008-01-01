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Новости погоды

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На Британских островах ослабление жары и дожди

ИА "Метеоновости" / 12:51 Пятница, 27 июля

  В Англии с субботы установится не жаркая погода с частыми дождями, прохладнее и дождливее станет в Шотландии и в Уэльсе, на севере Шотландии в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди.

В центральном секторе Атлантики несколько дней набирал силу циклон, уже в пятницу утром он приблизился к Британским островам. Пока его фронты дотянулись до Ирландии, но уже к вечеру фронт окклюзии с ливнями и грозами подойдет к Англии, а в ночь на субботу южные регионы Англии начнет пересекать холодный фронт, который и принесет существенное ослабление жары.

В последующие дни циклонический неустойчивый характер погоды над Британскими островами сохранится. Будут приниматься дожди разной интенсивности, временами с грозами и шквалистым усилением ветра. Западнее и севернее Англии над Атлантикой установился высотный малоподвижный циклон, который и станет управлять погодой над Великобританией до конца июля.

Более мелкие, но активные и подвижные циклоны будут втягиваться в эту высотную воронку с юго-запада и запада, от берегов Северной Америки. На атмосферных фронтах, тянущихся через Центральную Атлантику, закрутятся многочисленные волновые циклонические вихри, они также будут пополнять высокий малоподвижный циклон, который превратится в многоцентровую депрессию.

И все вихри будут или сами достигать Туманного Альбиона, или дотянутся до островов своими фронтами. Таким образом, над Великобританией до начала августа и в первые дни месяца будет сохранятся более характерная циклоническая атмосферная циркуляция и более типичная для лета погода. / meteonovosti.ru /
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