Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
27 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве прошли небольшие дожди

ИА "Метеоновости" / 12:24 Пятница, 27 июля

  Синоптическая ситуация над столичным регионом меняется не очень заметно, поэтому влияние фронтов южного циклона еще ощущается. В ночные часы теплый фронт с юга пересек Москву и область, но количество осадков было незначительным: на севере и западе столицы выпало не более 0,2 мм.

По области до 0,3 мм небесной влаги попало в осадкомеры во Внуково и в Шереметьево, до 0,2 мм выпало в Сергиевом Посаде. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+28
Сб.
28 июл.
+30
Вс.
29 июл.
+23
Пн.
30 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Ахваз		 -3
Пунта-Аренас

некомфортное место: Эль-Хуфуф
комфортное место: Бомнак

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100