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В Москве прошли небольшие дожди



ИА "Метеоновости" / 12:24 Пятница, 27 июля



Синоптическая ситуация над столичным регионом меняется не очень заметно, поэтому влияние фронтов южного циклона еще ощущается. В ночные часы теплый фронт с юга пересек Москву и область, но количество осадков было незначительным: на севере и западе столицы выпало не более 0,2 мм.



По области до 0,3 мм небесной влаги попало в осадкомеры во Внуково и в Шереметьево, до 0,2 мм выпало в Сергиевом Посаде. / meteonovosti.ru /



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