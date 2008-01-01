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Новости погоды
В Москве прошли небольшие дожди
ИА "Метеоновости" / 12:24 Пятница, 27 июля
Синоптическая ситуация над столичным регионом меняется не очень заметно, поэтому влияние фронтов южного циклона еще ощущается. В ночные часы теплый фронт с юга пересек Москву и область, но количество осадков было незначительным: на севере и западе столицы выпало не более 0,2 мм.
По области до 0,3 мм небесной влаги попало в осадкомеры во Внуково и в Шереметьево, до 0,2 мм выпало в Сергиевом Посаде. / meteonovosti.ru /
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