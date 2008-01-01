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Последние рекорды жары на юге Англии



ИА "Метеоновости" / 12:11 Пятница, 27 июля



Нехарактерная синоптическая ситуация удерживалась всю неделю над большей частью Британских островов, они находились под влиянием перегретых воздушных масс, поставлявшихся с южными высотными потоками. У земли сохранялось влияние антициклона или малоградиентного барического поля, которые при малом количестве облаков способствовали дополнительному прогреву приземного слоя воздуха.



Особенно от жары страдали южные графства Англии, в городах и населенных пунктах которых фиксировались новые рекорды максимальной температуры. В Лондоне за последние 5 дней июля дважды обновлялись рекорды температуры: 23 июля воздух в мегаполисе раскалился до 31,6 градусов, в четверг, 26 июля температура повысилась до фантастических 34,4 градуса, превзойдя прежний максимальный экстремум более чем на два с половиной градуса. В Лондоне за всю историю наблюдений за погодой это второй результат за июль, жарче было только 1 июля 2015 года, когда температура подскочила до 35,9 градусов.До вчерашнего дня максимум для 26 июля составлял 31,8 градуса, состоялся он в 2006 году.



Англичане, страдающие от жары, уже начали мечтать о своих традиционных дождях и умеренном тепле. Весь Интернет переполнен жалобами на аномальную погоду, некоторые согласны даже на ливни и грозы. В пятницу на юго-востоке Англии еще могут состояться рекорды жары, температура там сможет преодолеть отметку в 30 градусов. На западные графства уже набежали облака фронта окклюзии атлантического циклона. Во второй половине дня местами разразятся ливни с грозами, в ночь на субботу Англию будет пересекать следующий атмосферный фронт: холодный с волнами. Южные ветры сменятся на западные и северо-западные. Фон температуры вернется в привычные рамки, для сравнения: 26 июля средняя за сутки температура оказалась выше нормы на 8,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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