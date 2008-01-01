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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:22 Пятница, 27 июля



В столицу после продолжительного периода теплой и дождливой погоды возвращается жара. Максимальная температура в пятницу днем ожидается близкой к +30 градусам.



В эти дни июля жара - совсем не редкое явление в Москве, но все же таких значений, как в 2010 году, температуре, к счастью, достичь не удастся. Тогда 27 июля она повысилась до +35.7 градусов, установив новый суточный рекорд. Жарко и в этот день было и в прошлом, 2017 году, максимальная температура составила +29.1 градуса.



Но в далеком 1880 году воздух ранним утром 27 июля остыл до 5.4 градусов, с тех пор таких холодных ночей больше не отмечалось. В прошлом году ночь была теплой, около 19 градусов. Такой же температура была и сегодня утром на метеостанции ВДНХ.



Сильные дожди обрушились на столицу в этот день в 2015 году. За сутки выпало 39 мм при месячной норме 94 мм.



Отмечался дождь 27 июля и в 2017 году, но он был несущественным, всего 0,3 мм. Кое-где в Москве минувшей ночью также отмечались совсем слабые дожди, выпало не более 0,2 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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