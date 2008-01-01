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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Пятница, 27 июля

  Предстоящим днём Московский регион окажется на южной окраине антициклона.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 27 июля небольшой кратковременный дождь пройдёт лишь местами, а максимальная температура воздуха при переменной облачности повысится до 28..30 градусов в Москве и до 25..30 - по области. Среднесуточная температура воздуха окажется на 6 градусов выше климатической нормы. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

В целом, погода будет комфортной для метеозависимых людей. Уменьшится влажность воздуха, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Большинство людей в такие дни чувствуют себя комфортно. Но высокая температура воздуха и рост атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонных к гипертонии, перенесших сосудистые катастрофы.

27 июля геомагнитный фон ожидается слабовозмущенный. / meteonovosti.ru /
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