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Новости погоды

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В Армении резкие перепады температуры

ИА "Метеоновости" / 13:47 Четверг, 26 июля

  Капризы погоды прослеживаются не только на территории России, но и в бывших союзных республиках. Так в Армении уже первый день центрального месяца лета начался с температурного рекорда. Температура повысилась до +39.7 градусов. И вся первая половина месяца была очень жаркой. В отдельные дни среднесуточная температура превышала норму почти на 9 были обновлены суточные рекорды.

Вторая половина месяца отличилась резкими скачками температуры. Так, во вторник она не дотянула до нормы более 4 градусов, повысившись днем "лишь" до +30, а уже в четверг превышение над средними многолетними значениями составило почти 10 градусов. Днем максимальная температура преодолела планку в +40 градусов, остановившись у значения +40.7. Таким образом, был установлен очередной, восьмой за месяц температурный рекорд. Предыдущий рекорд этого дня, +39.8, остался в 1966 году. / meteonovosti.ru /
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