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Новости погоды

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Аномальная жара на северо-западе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 26 июля

  В первые дни июля погода в северо-западных областях Европейской России мало напоминала о летнем тепле. Дни стояли холодные и дождливые, температура не превышала 20 градусов. А к середине лета в регион пришла жара.

Этому способствовал солнечный антициклон, сформировавшийся над Западной Европой. Он начал продвигаться на восток, обогревая и северо-западные районы российской территории.

В условиях продолжительного светового дня и малооблачного неба столбики термометров поползли вверх. Уже 17 июля температура в заполярном городе Мурманске достигла 30-градусной отметки, а 18 июля и вовсе повысилась до +32.2, тем самым, установив новый суточный рекорд. 19 июля вновь было за 30 (+30.9), но рекорд 2000 года со значением +31.6 устоял. А 20 июля - новый рекорд, максимальная температура в Мурманске повысилась до +31 градуса.

После чего жару в Заполярье немного сбил приближающийся с юга волновой циклон. Прошли дожди с грозами и порывистым ветром, а дневная температура понизилась до 25 градусов.

В прошедшие сутки жара в Заполярье вернулась. В Мурманске зафиксирован очередной температурный рекорд в +30.7 градусов, оставив предыдущий рекорд +28.3 градуса в 1975 году.

Городом-рекордсменом стала Кандалакша (Мурманская область), 25 июля здесь было +29.4 градуса. А также карельский город Калевала, где зарегистрировано +30.8.

В ближайшие дни максимальная температура на северо-западе Европейской России прогнозируется от 23 до 28 градусов. / meteonovosti.ru /
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