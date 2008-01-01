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Новости погоды

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Дискомфорт в погоде на южных курортах России

ИА "Метеоновости" / 12:16 Четверг, 26 июля

  На побережье Черного и Азовского морей курортный сезон в разгаре, но погоду благоприятной назвать трудно. В прошедшие сутки здесь отмечались и ливни, и грозы, и сильный ветер, и жара. В Краснодарском крае в Новороссийске за час выпало около 30 мм осадков. В Крымске, также Краснодарского края, осадков выпало до 15 мм осадков и отмечался очень сильный ветер, в вечерние часы порывы достигали 36 м/с. На АМСГ Кичмай, расположенная в районе Сочи, максимальная температура повысилась до 37 градусов.

До конца суток сегодня и в пятницу в Ростовской области и Краснодарском крае сохраняется действие штормового предупреждения о сильных ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. Дневная температура на черноморском побережье от 29 до 34 градусов. / meteonovosti.ru /
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