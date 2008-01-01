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Новости погоды

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Сибирь: дожди и холод от Таймыра до Хакасии

ИА "Метеоновости" / 11:58 Четверг, 26 июля

  Жителям Красноярского края с погодой этим летом не повезло. В самом жарком месяце года, июле, температура воздуха значительно отстает от нормы. В прошедшие сутки отрицательная аномалия температуры в Красноярском крае составила 4 градуса. Причем холодная погода во второй половине месяца распространилась и на южные районы Западной Сибири. Причина такого холодного июля - в атмосферной циркуляции. В средней тропосфере над сибирскими просторами установилась высотная ложбина. Арктический холод беспрепятственно проникает вплоть до южных районах. Прогреву приземного воздуха мешают и частые визиты циклонов. В среду дожди отмечались практически в большинстве районов территории за исключением Эвенкии. На Таймыре выпало до 20 мм осадков, в Кемеровской области до 27 мм, в Тыве до 26 мм, в южных районах Красноярского края до 38 мм, в Хакасии до 51 мм, а наибольшее количество осадков досталось Республике Алтай, до 64 мм.

Сегодня неблагоприятная погода ожидается в Тыве и Хакасии: сильные и очень сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. В субботу неблагоприятная погода распространится и на южные районы Красноярского края. / meteonovosti.ru /
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