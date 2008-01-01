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В Москву возвращается жара



ИА "Метеоновости" / 11:29 Четверг, 26 июля



погодой.И последние выходные месяца не станут исключением.



За прошедшие дни июля температура воздуха в среднем превышает норму на 2.2 градусов. По статистике именно на центральный месяц лета приходится наибольшее число дней с температурой воздуха превышающей тридцатиградусную отметку. Но в июле этого года, несмотря на высокий температурный фон, тридцатиградусная жара в Москве (по данным метеостанции ВДНХ) отмечалась лишь один раз, 16 числа. Именно четвертая пятидневка месяца оказалась самой теплой. После чего немного похолодало, и текущая рабочая неделя отличилась умеренно теплой и дождливой погодой. Помехой прогреву и виной дождей стали южные циклоны один за другим посещающие центральные области России, в том числе Москву и Подмосковье.



В предстоящие дни владения ненастных вихрей потеснит солнечный антициклон. Он перемещается по Европейскому северу, щедро одаривая приполярные районы теплом. Московский регион окажется на южной окраине антициклона. Вероятность дождей значительно уменьшится, а температура повысится.



В пятницу днем лишь местами пройдет кратковременный дождь, а максимальная температура воздуха при переменной облачности повысится до +30 градусов.



В субботу в столичный регион продолжит поступать очень теплый воздух, что будет способствовать дальнейшему повышению температуры. Под утро она ожидается от 17 до 22 градусов, днем ее максимальное значение от 25 до 30 градусов. При переменной облачности местами возможен небольшой кратковременный дождь.



В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Также сохраняется вероятность в отдельных районах небольших кратковременных дождей. В ночные часы по-прежнему тепло, от 17 до 22 градусов, днем прохождение холодного атмосферного фронта немного собьет жару, и максимальная температура ожидается 23..28 градусов.



Температурный фон в выходные дни ожидается на 4-5 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /



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