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Сильные дожди на Дальнем Востоке сохраняются



ИА "Метеоновости" / 10:14 Четверг, 26 июля



Южные районы Амурской области дождливые циклоны на время оставили в покое. За прошедшие сутки существенных осадков здесь не отмечалось, они прошли лишь на севере и местами их количество составило 16 мм.



Дождливая зона переместилась к востоку, охватив Еврейскую автономную область и Хабаровский край, где продолжал кружить активный циклонический вихрь. В среду и в ночь на четверг в Еврейской а.о. прошел очень сильный дождь, выпало до 147 мм осадков. В Хабаровском крае дожди прошли преимущественно в центральных и южных районах, местами копилка осадков пополнилась на 96 мм.



Сахалин оказался в зоне теплого атмосферного фронта. За минувшие сутки на острове выпало до 36 мм осадков. Приморский край попал в теплый сектор циклона. Температура воздуха превышала норму на 4-6 градусов, но и здесь без дождей не обошлось. Местами выпало до 20 мм.



Фронтальная система протянулась по южным и восточным районам Якутии, щедро поливая эти районы дождями. Максимальное количество выпавших осадков в Республике - до 19 мм.



В ближайшие сутки большинство районов Дальневосточного округа останется под влиянием циклонов. Один из них с Байкала направляется на северо-восток и подчинит своему влиянию практически всю южную половину округа. Пройдут сильные ливни с грозами. Другой вихрь с Охотского моря переберется в Магаданскую область, и в континентальных районах области пройдут сильные дожди.



Температурный фон лишь в южных и восточных районах округа останется выше нормы, в Якутии он будет существенно от него отставать. / meteonovosti.ru /



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