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Из летописи московской погоды 26 июля



ИА "Метеоновости" / 09:46 Четверг, 26 июля



В столицу после недавнего ослабления вновь возвращается жара. И погода в Москве не раз удивляла москвичей. Так, жаркой погодой запомнился жителям центральной России 2010 год. 26 июля в Москве в этот день воздух прогрелся до 37,5 градуса. Месяц выдался щедрым на рекорды. Именно в июле 2010 года были обновлены 10 температурных максимумов, из них 8 максимумов подряд, с 22 по 29 июля. А в далеком 1880 году воздух под утро остыл до 6,2 градуса, и с тех пор таких холодных ночей не было. Сильные дожди обрушились на столицу в далеком 1894 году, когда выпало 42,5 мм осадков, чуть меньше половины месячной нормы. В 1993 году гремели грозы, а в 1985 году над Москвой стелился туман.



В прошлом, 2017 году день был теплым, воздух прогрелся до 27,9 градуса, ночью было прохладно, 13,5 градуса. Среднесуточная температура воздуха была выше привычных значений на 3 градуса. Осадков не было вовсе.



Сегодня при переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди, жара вернется, воздух в середине дня прогреется до 28..30 градусов. / meteonovosti.ru /



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