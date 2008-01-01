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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:49 Четверг, 26 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В четверг в столичном регионе ожидается теплая погода с температурой на 2-3 градуса выше нормы, содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений даже в дневные часы. Для большинства метеозависимых людей это вполне комфортные условия, они не являются нагрузочными, не вызывают развитие погодообусловленных недомоганий и ухудшения самочувствия. Для практически здоровых людей, а также при наличии хронических заболеваний, если нет противопоказаний, стоит найти время и возможность для прогулок и спортивных терренкуров на свежем воздухе, ведь летний период является наиболее благоприятным для укрепления здоровья и закаливания организма. Однако, повышенное атмосферное давление может у наиболее метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегето-сосудистой дистонией, у гипотоников и гипертоников, вызвать симптомы недомогания, в виде головных болей, повышении или понижении артериального давления, что потребует медикаментозной поддержки. В домашних условиях помогают контрастный душ, если нет противопоказаний, и который врачи называют тренажером для сосудов. Если душ принимать утром, то следует заканчивать прохладной водой, тогда действие его будет стимулирующим, если вечером - то теплой водой, действие при этом будет успокаивающим, седативным. / meteonovosti.ru /



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