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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 25 июля

  Погоду в Москве и область будет определять периферия антициклона. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температруа воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 18..23. Ветер восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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