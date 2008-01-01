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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 25 июля
Погоду в Москве и область будет определять периферия антициклона. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температруа воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 18..23. Ветер восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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