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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 25 июля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23..25 градусов, Северном 23..24 градуса, Северо-восточном 22.. 24 градуса, Восточном 23..24 градуса, Юго-восточном 22..24 градуса, Южном 23..24 градуса, Юго-23.. 24 градуса, Западном 23..24 градуса, Северо-западном 23 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20..24 градуса, местами порывы юго-восточного ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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