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Новости погоды

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На юге ЕТР сохраняется влияние атмосферных фронтов

ИА "Метеоновости" / 14:37 Среда, 25 июля

  Атмосферные фронты очень активны на юге ЕТР. Днем 24 и в ночь на 25 июля сильные дожди прошли в Ростовской, Волгоградской областях, в Крыму и в Краснодарском крае. Максимальное количество осадков, 71 мм, выпало в Волгоградской области. Дожди сопровождались грозами.

26 июля влияние атмосферных фронтов на юге ЕТР не ослабеет. В регионе ожидаются кратковременные грозовые дожди. В Ростовской области, в Калмыкии, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в горах Карачаево-Черкесии - отдельные сильные дожди и град. Ветер при грозах будет усиливаться до 20-25 м/с. В Калмыкии ожидается слабая пыльная буря. Преобладающая температура воздуха днем 29..34 градуса, местами до 38, в северных районах Волгоградской области 25..30 градусов. / meteonovosti.ru /
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