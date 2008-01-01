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Новости погоды

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На западе Казахстана прошли дожди

ИА "Метеоновости" / 14:20 Среда, 25 июля

  Погода в Казахстане последнее время преподносит сюрпризы. Не стал исключением и минувший день. Среднесуточная температура воздуха в регионе отстает от графика на 8-10, а на западе страны и на 12 градусов. Воздух в ночные часы при ясном небе выхолаживается до 5..10 градусов. В некоторых городах были зафиксированы температурные рекорды. А днем в центральных районах очень жарко. И осадков очень мало. Лишь на западе республики, где хозяйничали атмосферные фронты, прошли дожди. В Атырау 24 июля выпало 7 мм осадков. Относительно немного, но это значение стало рекордным. Предыдущий рекорд, 2,9 мм, остался в далеком 1881 году. Отметим лишь, что месячная норма для города составляет 10 мм, таким образом, за сутки здесь выпало более половины месячной нормы.

26 июля на большей части территории Казахстана сохранится солнечная погода - скажется влияние антициклона. Лишь в восточных и в западных районах, где всё еще активны атмосферные фронты, не исключены дожди различной интенсивности. Преобладающая температура днем 23..28 градусов, в центральных районах до 37. / meteonovosti.ru /
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