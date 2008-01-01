Новости погоды
На западе Казахстана прошли дожди
ИА "Метеоновости" / 14:20 Среда, 25 июля
Погода в Казахстане последнее время преподносит сюрпризы. Не стал исключением и минувший день. Среднесуточная температура воздуха в регионе отстает от графика на 8-10, а на западе страны и на 12 градусов. Воздух в ночные часы при ясном небе выхолаживается до 5..10 градусов. В некоторых городах были зафиксированы температурные рекорды. А днем в центральных районах очень жарко. И осадков очень мало. Лишь на западе республики, где хозяйничали атмосферные фронты, прошли дожди. В Атырау 24 июля выпало 7 мм осадков. Относительно немного, но это значение стало рекордным. Предыдущий рекорд, 2,9 мм, остался в далеком 1881 году. Отметим лишь, что месячная норма для города составляет 10 мм, таким образом, за сутки здесь выпало более половины месячной нормы.
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26 июля на большей части территории Казахстана сохранится солнечная погода - скажется влияние антициклона. Лишь в восточных и в западных районах, где всё еще активны атмосферные фронты, не исключены дожди различной интенсивности. Преобладающая температура днем 23..28 градусов, в центральных районах до 37. / meteonovosti.ru /