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Новости погоды

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Рекордная жара сохраняется в Японии

ИА "Метеоновости" / 14:09 Среда, 25 июля

  В Японии уже несколько недель держится очень жаркая погода. Регион занят антициклоном, поэтому осадков на архипелаге очень мало. Лишь на Хоккайдо, где хозяйничают атмосферные фронты, свежо и не обходится без дождей.

24 июля вновь были установлены температурные рекорды, в Нагое воздух прогрелся до 38,6 градуса, в Осаке было 37,5 градуса, а в Кагосиме, известной жаркой погодой, термометры показали 35,7 градуса.

26 июля жара начнет ослабевать. На острове Хонсю преобладающая температура 27..32 градуса, на Кюсю 31..36, осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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