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Ливневые дожди на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 13:44 Среда, 25 июля



На юге Дальнего Востока, где хозяйничали атмосферные фронты небольшого циклона, прошли сильные дожди. 24 июля до 58 мм небесной влаги выпало в Амурской области, на юге Хабаровского края до 52 мм. В ночь на 25 июля в Еврейской автономной области сильный дождь (до 35 мм) сопровождался грозой.



26 июля циклонический вихрь переместится к югу Хабаровского края. В Амурской области местами пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы, при грозе ветер в порывах будет усиливаться до 13 м/с, днем термометры покажут 25..30 градусов. В Хабаровском крае пройдут дожди, местами сильные, порывы ветра будут достигать 9-14 м/с, температура воздуха днем 22..27 градусов, на севере местами 12..17. / meteonovosti.ru /



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