Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
25 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ливневые дожди на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 13:44 Среда, 25 июля

  На юге Дальнего Востока, где хозяйничали атмосферные фронты небольшого циклона, прошли сильные дожди. 24 июля до 58 мм небесной влаги выпало в Амурской области, на юге Хабаровского края до 52 мм. В ночь на 25 июля в Еврейской автономной области сильный дождь (до 35 мм) сопровождался грозой.

26 июля циклонический вихрь переместится к югу Хабаровского края. В Амурской области местами пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы, при грозе ветер в порывах будет усиливаться до 13 м/с, днем термометры покажут 25..30 градусов. В Хабаровском крае пройдут дожди, местами сильные, порывы ветра будут достигать 9-14 м/с, температура воздуха днем 22..27 градусов, на севере местами 12..17. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+25
Чт.
26 июл.
+30
Пт.
27 июл.
+32
Сб.
28 июл.
+32
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Бомнак

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100