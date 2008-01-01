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Холодные ночи в Казахстане
ИА "Метеоновости" / 13:15 Среда, 25 июля
В Казахстане установился антициклон. Рекордное количество осадков выпало в Атырау, где хозяйничали атмосферные фронты. А на остальной территории сухо, но температура воздуха аномально низкая. В восточных регионах отрицательная аномалия доходит до 12 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов, под утро 24 июля до +9 градусов остыл воздух в Иртышске. В Балхаше термометры показали 12,9 градуса, в Павлодаре 8,2 градуса, в Семее 5,4 градуса.
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26 июля влияние антициклона сохранится в Казахстане, существенных осадков не ожидается, лишь в восточных и в западных районах не исключены дожди различной интенсивности. Преобладающая температура ночью 10..15 градусов, местами до +6. Днем воздух прогреется до 23..28 градусов, в центральных районах до 37. / meteonovosti.ru /