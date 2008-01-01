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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Среда, 25 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24..25 градусов, Северном 23..25 градусов, Северо-восточном 23.. 25 градусов, Восточном 24..25 градусов, Юго-восточном 24..26 градусов, Южном 24..25 градусов, Юго-западном 24 градуса, Западном 22..25 градусов, Северо-западном 24..25 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 19..25градусов, местами порывы юго-восточного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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