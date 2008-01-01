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В Певеке снова южак



ИА "Метеоновости" / 12:10 Среда, 25 июля



В Певеке, знаменитом своими резкими порывистыми ветрами, снова дует южак. Порывы его 24 июля достигали 25 м/с. И это значение - далеко не предел. В бухте Певек южак возникает внезапно и сопровождается резким падением атмосферного давления. Ветер может дуть со скоростью 40 м/с, а его порывы - достигать 80 м/с. Ураганный ветер опасен для судов, стоящих на рейде, и для построек.



26 июля на Чукотке местами пройдут дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, термометры покажут 2..7 тепла, местами 12..17 градусов, днем в континентальной части до 27. / meteonovosti.ru /



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