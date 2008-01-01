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Новости погоды

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Чего ждать от погоды на морских курортах

ИА "Метеоновости" / 11:47 Среда, 25 июля

  Время летних отпусков продолжается. Насколько удачно он пройдет, часто зависит от погоды. Особенно если проводить отпуск у моря. В ближайшие 5 дней на курортах средиземноморья и черноморья сохранится жаркая погода, с редкими дождями.

На побережьях Испании осадков не ожидается, преобладающая температура днем 26..31 градус, на юге до 35. В Португалии без осадков, но ветрено, днем воздух прогреется до 23..28 градусов. В Италии 29..34 и также без осадков.

В Греции возможен дождь, но очень тепло, 28..33 градуса. Такая же температура и в Турции, но здесь солнечно. В Болгарии возможен кратковременный дождь, 20..25 градусов.

В Крыму в четверг не обойдется без кратковременных дождей и гроз, порывы ветра при грозах достигнут 15 м/с, температура воздуха 27..32 градуса. С 27 по 30 июля местами пройдут кратковременные грозовые дожди, термометры покажут 29..34 градуса, 27 и 28 июля ветер в порывах будет усиливаться до 15 м/с.

На Черноморском побережье местами дожди, грозы, днем воздух прогреется до 30..35 градусов.

Температура воды в Черном море подходит для купания: от 24 градусов у берегов Крыма до 27 градусов в районе Сочи. Вполне комфортная температура в Эгейском и в Ионическом морях, 25-26 градусов. На курортах Португалии прохладнее, 18-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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