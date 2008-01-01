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Новости погоды
На севере ЕТР аномально жарко
ИА "Метеоновости" / 10:28 Среда, 25 июля
Над районами Русского Севера преобладает антициклональный характер погоды, который формирует обосновавшийся в Предуралье
погожий антициклон. Его стараниями начало новой недели июля выдалось в регионе солнечным, сухим и жарким. До рекордных показателей не доходит, но в целом температурный фон на 4-8 градусов выше, чем положено по климатической норме, а в Ненецком автономном округе на 10 градусов теплее нормы. Днем воздух прогревается до жарких 25:31 градуса.
Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7-10 градусов выше климатической нормы наблюдается сейчас и в Карелии, но здесь местами идут короткие летние дожди, впрочем, не спасающие от жары.
В середине недели ситуация изменится мало, влияние антициклона сохранится, а значит период аномально жаркой погоды продолжится. По-прежнему в полуденные часы воздух местами будет раскаляться до 30..32 градусов, а преобладающая температура 23..28.
Высокий температурный режим и малоэффективные осадки способствуют нарастанию класса пожарной опасности. В настоящее время местами уже отмечается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Будьте осторожны в обращении с огнем в парках и лесных зонах! / meteonovosti.ru /
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