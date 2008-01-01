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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:52 Среда, 25 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 22..27 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Атмосферное давление будет постепенно расти, но влажность воздуха останется повышенной, поэтому содержание кислорода ниже климатической нормы. Следует отметить, что есть люди, которые длительно страдают хроническими заболеваниями или же перенесли недавно острое сосудистое нарушение, метеочувствительность у них проявляется острыми обострениями даже при малейших колебаниях метеопараметров. Этой категории метеозависимых людей нужно ориентироваться на медико-метеорологические прогнозы погоды, не забывать строго выполнять рекомендации и назначения врачей. / meteonovosti.ru /



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