

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 24 июля



Погоду в Москве и область будет определять близость атмосферного фронта, лежащего по периферии антициклона. При облачности с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Температруа воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



