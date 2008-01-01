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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 24 июля

  Погоду в Москве и область будет определять близость атмосферного фронта, лежащего по периферии антициклона. При облачности с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Температруа воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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