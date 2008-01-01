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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Вторник, 24 июля



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19..20 градусов, Северном 20..21 градус, Северо-восточном 20..21 градус, Восточном 21 градус, Юго-восточном 21..22 градуса, Южном 20..21 градус, Юго-западном 20..21 градус, Западном 19..21 градус, Северо-западном 20..21 градус.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19..20 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19..22 градуса. / meteonovosti.ru /



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