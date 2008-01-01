Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
24 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Британских островах рекордно жарко

ИА "Метеоновости" / 13:15 Вторник, 24 июля

  Накануне днем, 23 июля, Британские острова оказались в жаркой воздушной массе теплого сектора циклона, граничащего на юге с небольшим антициклоном, стараниями которого небо над южной и центральной частью Великобритании освободилось от облаков.

При ясном небе и в результате адвекции теплого воздуха температура начала быстро повышаться, достигнув местами рекордно высоких значений.

В рекордсменах оказалась столица страны - Лондон. Воздух в городе раскалился до жарких 31,6 градусов, что оказалось на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда, установленного не так давно, в 2013 году.

Абсолютный максимум для 23 июля обновил и Ноттингем, где нагрело до +30,2 градусов, превысив на градус рекордные показатели того же 2013 года.

В предстоящие 2 дня установление новых жарких рекордов в южной половине Британских островов вновь не исключены. Территория остается в теплом воздухе, дневные температуры будут достигать 27..32 градусов, и даже прогнозируемые местами небольшие дожди не смогут сбить градус жары. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Ср.
25 июл.
+24
Чт.
26 июл.
+30
Пт.
27 июл.
+32
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Заболь		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Морено-Валли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100