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На Британских островах рекордно жарко



ИА "Метеоновости" / 13:15 Вторник, 24 июля



Накануне днем, 23 июля, Британские острова оказались в жаркой воздушной массе теплого сектора циклона, граничащего на юге с небольшим антициклоном, стараниями которого небо над южной и центральной частью Великобритании освободилось от облаков.



При ясном небе и в результате адвекции теплого воздуха температура начала быстро повышаться, достигнув местами рекордно высоких значений.



В рекордсменах оказалась столица страны - Лондон. Воздух в городе раскалился до жарких 31,6 градусов, что оказалось на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда, установленного не так давно, в 2013 году.



Абсолютный максимум для 23 июля обновил и Ноттингем, где нагрело до +30,2 градусов, превысив на градус рекордные показатели того же 2013 года.



В предстоящие 2 дня установление новых жарких рекордов в южной половине Британских островов вновь не исключены. Территория остается в теплом воздухе, дневные температуры будут достигать 27..32 градусов, и даже прогнозируемые местами небольшие дожди не смогут сбить градус жары. / meteonovosti.ru /



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