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Новости погоды

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На юге России жара усилится, но дожди не прекратятся

ИА "Метеоновости" / 12:51 Вторник, 24 июля

  Южные области Европейской части России уже продолжительный период испытывают на себе влияние черноморской циклональной депрессии и перемещающихся через регион атмосферных фронтов, которые несут все новые и новые порции влаги, отмечаясь локальными сильными ливнями и очень сильными дождями.

Не стал исключением и прошедший понедельник. Вчера, 23 июля, в зоне фронтального раздела в Волгоградской области пролился очень сильный дождь 51 мм, в Краснодарском крае на станции Белореченск отмечался сильный грозовой ливень интенсивность 56 мм менее чем за 1 час и очень сильный дождь 74 мм за 12ч. Сильными дождями с грозами отметились также Крым и Астраханская область, где выпало 30 и 32 мм соответственно. Отличился и Ставропольский край, где прошумел сильный ливневый дождь с грозой, количество осадков за 1 час составило 38 мм.

В предстоящие несколько дней над южными районами ЕТР объединятся два волновых циклона, в результате чего высотная фронтальная зона поднимется в более северные районы. В регион начнет поступать жаркий воздух с Казахстана и градус жары повысится. В дневные часы в основном до 30..35 градусов, на Кубани и в Адыгее до +37.

При этом вероятность дождей из-за близости атмосферных фронтов по-прежнему велика. В Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае, в Адыгеи и Калмыкии вновь местами прошумят сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с. В Крыму и на Северном Кавказе без коротких грозовых дождей тоже не обойдется, но они будут не такими интенсивными.

Температура воды на черноморских российских курортах +26,+27 от Анапы до Геленджика, около +25 у крымского берега. / meteonovosti.ru /
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