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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:41 Вторник, 24 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18..19 градусов, Северном 17..19 градусов, Северо-восточном 18.. 19 градусов, Восточном 18.. 19 градусов, Юго-восточном 18..19 градусов, Южном 17..19 градусов, Юго-западном 18 градусов Западном 17..19 градусов, Северо-западном 18 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17..19 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17..18 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+18
Ср.
25 июл.
+24
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+30
Пт.
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+32
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+47
Заболь		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Морено-Валли

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