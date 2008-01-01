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Улучшится ли погода ко дню ВМФ?



ИА "Метеоновости" / 11:57 Вторник, 24 июля







Пока не во всех главных морских портах России наблюдается комфортная погода. Так, например в Севастополе и Новороссийске из-за циклона велика вероятность грозовых дождей с шквалистым ветром. В Санкт-Петербурге и Североморске тоже с короткими дождями. Без осадков пока только в Калининграде и Владивостоке, но и там они не исключены в ближайшие несколько дней.



Улучшиться ли ситуация к празднику и позволит ли провести его при хорошей погоде? На Европейской территории России в воскресенье 29 июля погоду на большей части будет формировать обширный антициклон, наполненный теплым и сухим воздухом. В Балтийске, Санкт-Петербурге и Североморске будет по-летнему жарко и преимущественно без осадков. В дневные часы воздух прогреется в Балтийске и Санкт-Петербурге до жарких 27...30 градусов, в Североморске около 25.



В черноморских портах юга России температурные показатели такие же высокие, и воскресным днем будут близки к 30-ти градусной отметке. Вероятность коротких грозовых дождей в Новороссийске довольно велика - из-за близости атмосферного фронта над Северным Кавказом. Однако, дожди будут локальными и в основном небольшими, и не должны внести значительные коррективы в торжественные празднования.



Во Владивостоке погоду определит теплый сектор северного циклона. Будет тепло и, несмотря на циклональный характер погоды, без существенных осадков. После полудня воздух прогреется до комфортных 24..26 градусов.



В целом погода в этот праздничный день будет благоприятной и не должна помешать проведению торжеств. / meteonovosti.ru /



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