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Новости погоды
Улучшится ли погода ко дню ВМФ?
ИА "Метеоновости" / 11:57 Вторник, 24 июля
Грядет день Военно-Морского Флота, который широко и торжественно отмечается в России в последнее воскресенье июля. В этом году празднуется его 79-летие 29 июля.
Пока не во всех главных морских портах России наблюдается комфортная погода. Так, например в Севастополе и Новороссийске из-за циклона велика вероятность грозовых дождей с шквалистым ветром. В Санкт-Петербурге и Североморске тоже с короткими дождями. Без осадков пока только в Калининграде и Владивостоке, но и там они не исключены в ближайшие несколько дней.
Улучшиться ли ситуация к празднику и позволит ли провести его при хорошей погоде? На Европейской территории России в воскресенье 29 июля погоду на большей части будет формировать обширный антициклон, наполненный теплым и сухим воздухом. В Балтийске, Санкт-Петербурге и Североморске будет по-летнему жарко и преимущественно без осадков. В дневные часы воздух прогреется в Балтийске и Санкт-Петербурге до жарких 27...30 градусов, в Североморске около 25.
В черноморских портах юга России температурные показатели такие же высокие, и воскресным днем будут близки к 30-ти градусной отметке. Вероятность коротких грозовых дождей в Новороссийске довольно велика - из-за близости атмосферного фронта над Северным Кавказом. Однако, дожди будут локальными и в основном небольшими, и не должны внести значительные коррективы в торжественные празднования.
Во Владивостоке погоду определит теплый сектор северного циклона. Будет тепло и, несмотря на циклональный характер погоды, без существенных осадков. После полудня воздух прогреется до комфортных 24..26 градусов.
В целом погода в этот праздничный день будет благоприятной и не должна помешать проведению торжеств. / meteonovosti.ru /
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